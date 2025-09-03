El nuevo acuerdo entre L-Gante y Tamara Báez: avaro y sin homologación de un juez



Tamara Báez y Elián “L-Gante” Valenzuela, finalmente, llegaron a un acuerdo frente a la manutención de la hija que tienen en común, Jamaica, a pesar de que el monto pactado es proporcionalmente menor a lo solicitado anteriormente.

Luego de varias conversaciones, el músico de cumbia 420 y la influencer volcaron sus expectativas económicas en un documento que aún no se encuentra homologado por un juez, lo que puede ser tomado en cuenta como un texto extraoficial.

En el escrito se señala: “Las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el señor Elián Valenzuela y la señora Tamara Abril Báez, en la suma de US$2000, a pagar entre el 1 y 10 de cada mes, al tipo de cambio oficial”.

Este valor es exponencialmente menor que en el inicio de la disputa, cuando el entonces abogado de Báez, Juan Pablo Merlo, había sugerido que se consideren US$10 mil, a lo que el juez modificó a US$5 mil y, a causa de la falta de pago, Valenzuela terminó en el registro de deudores.

El conflicto concluyó con el intérprete de cumbia en el aeropuerto y rebotado por migraciones, a causa de que no podía salir del país. En esa instancia, dialogó “en la cama” con Báez y la joven terminó por cambiar de letrado, quien aparece en el nuevo documento.

El texto actual, que solicita US$2000 como manutención de la niña, indica que “sólo el recibo sirve como constancia de pago”, que el monto “se actualizará de forma automática y semestral por el IPC -Índice de Precios al Consumidor”.

No obstante, el apartado más llamativo sostiene que los gastos extraordinarios y cursos, se abonarán en partes iguales, es decir un 50% cada parte, a pesar de que la madre de la menor es influencer con pocos seguidores y sus ingresos son ampliamente menores.

Báez misma había señalado que sus padres la ayudan con los gastos de Jamaica, aunque ahora firmó que los viajes, deportes, útiles escolares, actividades extraescolares, cuestiones de salud, tecnología y demás, serán abonados con la mencionada modalidad.