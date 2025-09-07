Fabrizio Crozzolo, es líder en el Grande Premio de Ciclismo Jornal de Noticias

El ciclista oriundo de Puerto Madryn, Fabrizio Crozzolo, continúa brillando en el ciclismo de España, como es en el este caso en el Grande Premio de Ciclismo Jornal de Noticias.

Como integrante del Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team, «Fabri» viene desarrollando una gran perfomance, siendo líder de la clasificación de Jóvenes cuando resta una etapa por disputarse este domingo.

Crozzolo sigue brillando

El Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team volvió a saborear la victoria en el Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias, encadenando su segundo triunfo consecutivo; ya que si l viernes fue Grigorii Skorniakov quien alzó los brazos en Barcelos, este sábado ha sido el turno del joven portugués Gabriel Baptista, que se impuso con un potente sprint en la Avenida Figueiredo de Viana do Castelo, superando a António Carvalho y a Diogo Gonçalves, ambos del conjunto Feirense.

El triunfo de Baptista es el merecido premio a la constancia y regularidad mostrada durante toda la vuelta y toda la temporada, donde ya había sido cuatro veces top5 y ayer alcanzó el tercer puesto en esta vuelta que empezó el pasado sábado.

En esta etapa, gracias al impecable trabajo de equipo, el conjunto leonés afrontó el último kilómetro con todas las opciones abiertas: con el esfuerzo y compañerismo del madrynense Fabrizio Crozzolo, que lanzó a su compañero en posición privilegiada, resultó clave para que Baptista pudiera rematar con autoridad y conquistar la victoria.

Más allá de las victorias de etapa, el equipo leonés dirigido por Alberto Núñez está dejando una huella profunda en esta edición del GP Jornal de Notícias, mostrándose sólido y combativo, midiéndose de tú a tú contra los equipos portugueses de categoría UCI Continental, y demostrando un gran nivel en todas las clasificaciones complementarias.

Vale destacar que Crozzolo continúa como líder indiscutible de la clasificación de los jóvenes.

Cierre del Grande Premio

Este domingo, en la última etapa con final en Vila Nova de Famalicão, los corredores del Technosylva Maglia Rower Bembibre buscarán defender sus lideratos y despedirse del Grande Prémio Jornal de Notícias 2025 con la misma fuerza, trabajo en equipo y ambición que les ha llevado a brillar en esta edición.