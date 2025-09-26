El luchador chubutense Ariel Proboste, analiza su exitosa perfomance en los Juegos JADAR

El luchador capitalino Ariel Proboste, analiza su exitosa actuación en los Juegos JADAR de Rosario, donde consiguió la medalla de oro en lucha olímpica (74 kg).

El chubutense, que transita por un auspicioso momento deportivo, se encuentra disfrutando de un periodo de descanso junto a su familia y amigos.

Luego de los JADAR y su oro, Proboste descansa en casa

El deportista chubutense Ariel Proboste, aprovechando su estadía en Rawson, visitó al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, donde charlaron sobre la notable actuación del deportista en lo que va del año, como así también se analizaron distintas participaciones que restan del calendario deportivo del 2025.

El destacado luchador, que dentro de sus últimos logros también obtuvo el bronce en los juegos Panamericanos de Asunción 2025, y cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, comenzó a practicar la disciplina a los 11 años en el Club Social y Deportivo Gregorianos, ubicado en el populoso barrio Gregorio Mayo de la ciudad capital, de la mano de su entrenador Omar Gutiérrez.

“Si nunca frenas los entrenamientos y participaciones dentro y fuera del país, siempre que estés todos los días dedicándole el tiempo necesario vas a progresar y cambiar, tanto tu forma de pensar, como tu forma de actuar, buscando el ideal del deportista. Lo más cercano a conseguir es ser campeón panamericano, que todavía no se me ha podido dar, después tenés los mundiales y juegos olímpicos, pero eso ya es otra cosa”, comentó al inicio de la charla que mantuvo con el área de Prensa de Chubut Deportes.



Ciclo olímpico como sueño

Más adelante, amplió en ese sentido: “Me gustaría ser olímpico, lo voy a intentar. Ahora arranco mi primer ciclo olímpico y eso sería un sueño de poder concretarlo, lo mejor que me podría pasar es ir a un juego olímpico con la selección representando a mi país. Y me veo bien, siento que puedo hacerlo, que algún día lo voy a cumplir”, sentenció.

“Todo es trabajo y sacrificio”

En otra parte de la charla, respecto a la preparación previa a los torneos, comentó: “La preparación siempre es muy fuerte, meto dos turnos por día de lunes a viernes, el sábado hago un turno y cuando es una competencia como la de los JADAR, hacemos viajes de preparación. Cuando fuimos al selectivo tuvimos un viaje a México, para los Panamericanos nos fuimos a Ecuador, que rindió sus frutos porque de quedar quinto en el selectivo, luego en Paraguay me quedé con la medalla de bronce y finalmente en Rosario pude quedarme con la de oro. Todo es trabajo y sacrificio no queda otra”, aseguró.