El ICB ofrecerá dos charlas sobre la fauna de Península



En el marco del Día Internacional del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre, y dentro del cronograma de actividades, este miércoles 24 de septiembre, de 18 a 20 horas, se llevará a cabo un Encuentro de Actualización en el Ecocentro Puerto Madryn, organizado junto al Instituto de Conservación de Ballenas.

Se desarrollarán dos charlas destinadas a guías de turismo, guardaparques, guías balleneros e informantes turísticos. La primera abordará el tema Ballena Franca Austral “Individuos que cuentan historias” a cargo del doctor Mariano Sironi y el licenciado Nicolás Lewin, investigadores del ICB. La segunda será sobre “Aves de Península Valdés”, a cargo del doctor y licenciado Alejandro Gatto, investigador especializado en biología.

Más actividades

Por otra parte, del 24 al 28 de septiembre, en el sector “La Cueva” del Ecocentro Puerto Madryn, se llevará adelante una propuesta destinada a niños y niñas que visiten el centro de interpretación.

Se dispondrán mesas con materiales para que los pequeños escriban o dibujen una carta a su animal favorito, fomentando la creatividad y el vínculo afectivo con la fauna local. Todas las producciones serán expuestas en el espacio y participarán de un sorteo por un avistaje de ballenas para dos personas.

Y el sábado 27 de septiembre, alumnos y alumnas de la orientación en turismo de la Escuela N° 728 “Alfonsina Storni” organizarán una nueva edición de la Feria Gastronómica, Artesanal y Artística.

La actividad se desarrollará en el gimnasio del establecimiento, de 12 a 20 horas, con acceso por Av. Roca y Mimosa. Habrá propuestas gastronómicas, culturales y artesanales realizadas por los propios estudiantes, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo. La entrada será libre y gratuita, abierta a la comunidad educativa, turistas y residentes.

Recorrido por los naufragios

Siempre en el marco del Día Internacional del Turismo, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo y el Ente Mixto de Promoción Turística, realizó una nueva edición del paseo por los naufragios de la ciudad.

El recorrido estuvo destinado a turistas y residentes y contó con la participación del doctor Guillermo Gutiérrez, representante del IDEAUS –CCT Conicet Cenpat, especialista en arqueología submarina, y de una guía provincial de turismo con el acompañamiento del Ente Mixto.

Con un recorrido que abarcó desde la goleta Colomba hasta el pesquero Folías, el grupo de participantes pudo conocer distintos aspectos y realidades de cada uno de los buques que forman parte del parque submarino del Golfo Nuevo, algunos visibles con marea baja y otros completamente sumergidos.

El cierre del paseo se llevó a cabo en Playa Paraná en donde se compartió una merienda. Valentina y Araceli, alumnas de la escuela N° 728, en representación de 6° Año orientación Turismo, entregaron alfajores artesanales “Mor” que en el Taller de Marketing iniciaron como emprendimiento. Ellas contaron la experiencia a los participantes del que forman parte en forma cooperativa y colaborativa con el resto de sus compañeros. A través del acompañamiento de Molka Sur, los alumnos pudieron realizar los alfajores que se compartieron en Playa Paraná.