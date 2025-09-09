El básquet femenino de Chubut y una nueva concentración en Puerto Madryn pensando en los Juegos Binacionales de la Araucanía

El pasado fin de semana, se llevó a cabo una nueva concentración del preseleccionado chubutense de sub-17 de básquet femenino de Chubut.

Este nuevo encuentro, fue en el marco de los Juegos Binacionales de la Araucanía que se realizarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.

El femenino sigue entrenándose para la Araucanía

La serie de entrenamientos y concentración de la preselección de básquet femenino de Chubut, fue comandada por los entrenadores Facundo Asmus y Laura Villagrán y se desarrollaron en doble turno en el club Guillermo Brown, donde también tuvieron en alojamiento y alimentación.

La actividad, contó con la participación de 14 jugadoras de distintos clubes de toda la provincia.

Durante las jornadas de prácticas, se trabajaron aspectos técnicos y tácticos del juego, como así también exigentes trabajos físicos, con la intención de seguir poniendo a punto al equipo que competirá en la contienda binacional.