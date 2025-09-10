Docentes de Chubut reclaman mejora en sus salarios

En la mañana de este miércoles, docentes autoconvocados de Puerto Madryn llevaron adelante una asamblea interescuela con corte de calle en Mitre y Moreno, actividad convocada por la Asamblea 703 bajo la consigna “Esto no da para más”.

Durante la protesta, reclamaron salarios dignos y el fin de los sueldos de miseria, visibilizando la difícil situación que atraviesa el sector educativo en Chubut.

En paralelo, el Consejo Directivo de ATECH resolvió convocar a una jornada provincial de lucha para este viernes 12 de septiembre, con movilizaciones en distintos puntos de la provincia. El gremio exige la urgente apertura de paritarias salariales, al señalar que la situación económica de los trabajadores de la educación es “insostenible”.

Desde el sindicato denunciaron que se multiplican los problemas en la liquidación de haberes, con docentes que aún no han cobrado total o parcialmente sus sueldos, además del incumplimiento en el pago del bono extraordinario. “Exigimos aumento salarial ya”, remarcaron.

Asimismo, advirtieron sobre el avance de prácticas autoritarias por parte del Ministerio de Educación, a través de intervenciones, separaciones de cargos y sumarios en situaciones conflictivas dentro de las escuelas.

La ATECH confirmó que la medida de este viernes tendrá continuidad el miércoles 18 de septiembre, con un paro en conjunto con otros sindicatos y organizaciones.