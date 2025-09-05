INSEGURIDAD - MADRYN - MOTO - POLICÍA - ROBO

Detuvieron a dos jóvenes tras robar una motocicleta en Puerto Madryn

Durante la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn detuvo a dos sujetos acusados de sustraer una motocicleta en la zona de calle Leloir, entre Villarino y Alem.

El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo, que alertó a la Policía luego de que la víctima denunciara que los individuos, con quienes se encontraba compartiendo una bebida, le quitaron el rodado sin ejercer violencia y escaparon.

Casi en simultáneo, un llamado telefónico informó que dos personas sin casco habían sufrido una caída en moto en inmediaciones del mismo sector, coincidiendo con la descripción de los presuntos autores.

Ante esta situación, se montó un operativo de rastrillaje y los efectivos lograron interceptar a los sospechosos en la vía pública, aún con el vehículo robado en su poder. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial.

