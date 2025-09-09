Detectan abuso sexual infantil gracias a alerta escolar y acompañamiento familiar

Recientemente se conoció el veredicto que declaró la responsabilidad penal de un hombre por abuso sexual simple, en un caso agravado porque la víctima es su hijo. La situación se hizo pública gracias a la alerta generada desde la escuela y a la pronta actuación de la madre, quien inmediatamente buscó ayuda profesional para el niño, resaltando la importancia de la detección temprana y del acompañamiento especializado.

El niño, de 4 años, comenzó a manifestar cambios de comportamiento significativos, como ira, agresión y rechazo al contacto con su padre. Ante estas señales, la escuela sugirió a la madre buscar asistencia profesional, lo que permitió que el niño pudiera expresar lo que estaba viviendo a través de dibujos y juegos, y posteriormente relatar situaciones de tocamientos inapropiados durante momentos de juego con su padre.

Un camino de valentía y apoyo

La madre del niño realizó la denuncia correspondiente y solicitó las medidas de protección necesarias, priorizando el bienestar de su hijo. Este proceso implicó estar constantemente atentos a la renovación de dichas medidas.

El caso pone de relieve el papel fundamental de las instituciones escolares, la familia y los profesionales de la salud, y cómo la co-responsabilidad de los adultos e instituciones es clave para garantizar la protección de los niños.