Desbaratan un “búnker” narco en pleno centro de Sarmiento

Un importante operativo policial permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes ubicado en el centro de la localidad de Sarmiento. La investigación estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de esa localidad, dirigida por el Oficial Principal Gino Veloso, y contó con la coordinación de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

Tras varios días de tareas de inteligencia, los efectivos reunieron pruebas sobre la comercialización de drogas al menudeo. Con esos elementos, la fiscal federal Silvina Ávila, junto a la fiscal a cargo de la Unidad, Verónica Escribano, solicitó la orden de allanamiento al Juzgado de Garantías. La diligencia se concretó en la madrugada de este jueves y arrojó resultados positivos.

En el domicilio allanado se secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana fraccionada, además de sustancia compactada lista para dividir, tres armas de fuego de distintos calibres, más de 100 municiones, una balanza de precisión, elementos de corte, recortes para embalaje y una suma de 280 mil pesos en efectivo.

Durante el procedimiento se detuvo al único imputado, un hombre de 30 años, quien por orden del fiscal de turno y con aval del juez federal interviniente quedó alojado en la Comisaría Distrito Sarmiento. La causa se investiga bajo la figura de comercio de estupefacientes, en el marco de la Ley Nacional 23.737.

Un dato relevante es que el inmueble funcionaba como “búnker” de drogas y estaba ubicado contiguo a un centro de asistencia social con presencia de menores, lo que aceleró la intervención judicial por el riesgo que representaba para la comunidad.

En las diligencias participaron también efectivos de la Comisaría Local y de la División Seguridad Rural Sarmiento.