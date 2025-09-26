Deportivo Madryn y la expectativa del duelo ante Arsenal, en busca de la Final por el ascenso a la Liga Profesional

La fecha 33 de la Primera Nacional, en la que se podrían definir todos los clasificados al Reducido, comenzará este viernes con el partido en el que Gimnasia y Tiro recibirá a Atlanta, el escolta en la tabla de posiciones de la Zona A del certamen del líder Deportivo Madryn.

«El Depo», por su parte, espera por el juego del venidero domingo ante Arsenal, a jugar como local en el Estadio Abel Sastre, que de ganar, clasificará a la Final por el soñado ascenso a la Liga Profesional.

Comienza la Fecha 33

Gimnasia y Tiro llega recibe este viernes a Arsenal, en el comienzo de la Fecha 33 del Torneo de la Primera Nacional, una programación clave para los objetivos que el Deportivo Madryn tiene en su objetivo de disputar la Final del certamen por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El conjunto salteño llega a este encuentro en la cuarta posición de la Zona A con 47 puntos y con la clasificación casi asegurada al Reducido (solo necesita un empate); mientras que Atlanta, está segundo en la misma zona gracias a los 54 puntos obtenidos y no quiere perderle pisada a Deportivo Madryn, que estaría clasificando a la gran final por el ascenso pero que le saca solo tres unidades.

«El Depo» piensa en «El Arse»

El Deportivo Madryn que dirige Leandro Gracián, se está entrenando con vistas al cotejo que el domingo, desde las 15:30 horas en el Estadio Abel Sastre, disputará frente a Arsenal en un duelo que tendrá como juez principal a Nahuel Viñas.

Una enorme expectativa hay entre los fanáticos de «El Depo» que sueñan con llegar a la Final por el ascenso, que desde este jueves ya tienen las entradas a la venta en la sede social del club, ubicada en Avenida Roca 516 y que, prometen convocarse en gran numero en las tribunas del «Abel Sastre».

El Deportivo Madryn debe ganarle a Arsenal para asegurarse su lugar en la Final, y así no depender de ningún resultado más para ganarse su cupo en el juego definitorio por el ascenso a la ansiada primer división del futbol argentino.

En caso que empate o pierda frente a Arsenal, dependerá de lo que pase con su rival directo, Atlanta, que se ubica segundo y que esta noche juega frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

El resto de la tabla de la Zona A

Junto a Deportivo Madryn (57) y a Atlanta (54), el otro equipo que ya se aseguró un lugar en el Reducido es San Miguel (49), mientras que Gimnasia y Tiro (47), Patronato (47), San Martín de Tucumán (47), Tristán Suárez (46) y Deportivo Maipú (45) podrían conseguirlo en esta fecha en caso de sumar de a tres.

Un poco más abajo, y a la expectativa de algún resultado que les de una luz de esperanza, están Colegiales (41), Racing de Córdoba (41) y Los Andes (40).

En la Zona B

Del otro lado, en la Zona B, todo está mucho más parejo, ya que Gimnasia de Mendoza lidera con 59 puntos y le saca tres puntos a Estudiantes de Río Cuarto, aunque Estudiantes de Buenos Aires (55), Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Morón, todos ellos ya con un boleto asegurado en el Reducido, todavía mantienen una mínima ilusión de arrebatarle la primera posición y así meterse directamente en la final por el ascenso.

Los otros equipos que se podrían clasificar en esta fecha al Reducido son Chaco For Ever, Agropecuario y Temperley.

En lo que respecta a la zona baja de la tabla, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos ya no podrán mantener la categoría, mientras que Alvarado de Mar del Plata y Arsenal están en zona de descenso, aunque también se encuentran muy comprometidos Ferro, Güemes de Santiago del Estero y Almagro.

Futbol – Primera Primera Nacional 2025

Fecha 33 – Cronograma de partidos

Viernes 26/9:

Gimnasia y Tiro – Atlanta a las 22

Sábado 27/9:

San Telmo – Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 13:05

Nueva Chicago – Agropecuario a las 14:30

Talleres de Remedios de Escalada – Chaco For Ever a las 15:30

Defensores de Belgrano – Central Norte a las 16:30

Estudiantes de Buenos Aires – Colón de Santa Fe a las 17:30

Tristán Suárez – Racing de Córdoba a las 19

Deportivo Morón – Mitre de Santiago del Estero a las 21

Domingo 28/9:

Chacarita – Gimnasia de Mendoza a las 15:15

Alvarado – All Boys a las 15:30

Deportivo Madryn – Arsenal a las 15:30

Patronato – Almagro a las 15:30

Güemes de Santiago del Estero – San Miguel a las 15:30

Los Andes – Ferro a las 15:30

Defensores Unidos – Temperley a las 15:30

Deportivo Maipú – Colegiales a las 16:30

Estudiantes de Río Cuarto – Almirante Brown a las 19

San Martín de Tucumán – Quilmes a las 20:30

Foto: Gentileza phangi.silva