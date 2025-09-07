Deportivo Madryn, anfitrión de Los Andes, en un duelo clave para volver a liderar la Zona A y soñar con la Final por el ascenso

Esta tarde, desde las 16:15 horas, el Deportivo Madryn recibirá a su par de Los Andes, en el juego correspondiente a la 30° Fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional.

«El Depo» buscará quedarse con el triunfo para volver a recuperar la cima de la tabla de posiciones, tras el triunfo de Atlanta de este sábado.

«El Aurinegro» va por una nueva victoria que lo acerque al sueño de Final ante Los Andes

El Deportivo Madryn querrá este domingo, recuperar el liderazgo de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, cuando reciba a Los Andes en el Estadio Abel Sastre, en el marco de la Fecha 30 de la competencia.

«El Depo» querrá seguir en la buena senda, la del buen juego y del triunfo frente al conjunto «Milrrayitas», ante el cual jugará desde las 16:15horas por TV y con el arbitraje de Joaquín Gil.

El equipo que dirige Leandro Gracián quedó como escolta de Atlanta, que venció esta tarde a Güemes de Santiago del Estero, que entonces lo supera por un punto y que obliga a «El Aurinegro», a ganar para volver a estirar la ventaja y ser nuevamente puntero.

Madryn llega al duelo de este domingo con una derrota en sus espaldas, tras cedes por 2 a 1 el pasado fin de semana frente a Deportivo Maipu de Mendoza, por lo que la meta es la recuperación.

Enfrente, estará Los Andes que viene de empatar 0 a 0 frente a San Miguel, y que desea ingresar a zona de Reducido, estando en el noveno puesto de la tabla con 37 unidades, a tres del que está octavo, precisamente «El Botellero» mendocino.