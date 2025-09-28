Conductor borracho perdió el control de su vehículo y su hijo de dos años murió en el acto

Un niño de dos años perdió la vida en la madrugada de este domingo en Puerto Madryn luego de que su padre, que conducía en estado de ebriedad, perdiera el control de la camioneta Renault Kangoo en la que viajaban. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30 en la rotonda de la Avenida del Trabajo, cuando la camioneta volcó sobre la calzada y el menor salió despedido, siendo aplastado por el propio vehículo.

Según los primeros datos, el conductor circulaba únicamente con su hijo a bordo. Por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del rodado al llegar a la rotonda, provocando el fatal vuelco. La violencia del impacto hizo que el pequeño muriera de manera instantánea.

Personal de Tránsito se hizo presente en el lugar y realizó el control de alcoholemia correspondiente. El resultado arrojó un nivel cercano a los 2.0 gramos por litro de alcohol en sangre, casi cuatro veces más del límite permitido por la legislación vigente. El hombre fue detenido de inmediato y trasladado en primera instancia al nosocomio local por las heridas, quedando a disposición de la Justicia mientras se investigan las responsabilidades penales.

Al enterarse de lo ocurrido la expareja del hombre y madre del niño, se dirigió hasta el Hospital Isola, donde junto a familiares intentaron agredir al detenido, por lo requirió la intervención policial para garantizar la seguridad de todos los involucrados.