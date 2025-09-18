De cara a los Juegos de la Araucanía, el Judo de Chubut entrenó en Río Gallegos

Durante la pasada semana, el preseleccionado de Judo de Chubut, realizó una serie de entrenamientos en la ciudad de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Los entrenos, fueron en el marco de la preparación del conjunto chubutense para los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Un intenso campus para los chubutenses en Santa Cruz

La ciudad de Río Gallegos fue sede, entre los días 11 y 14 de septiembre, de un importante Campus Patagónico de Entrenamiento de Judo, el cual se realizó como parte de la preparación para los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se llevarán adelante del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.

Del evento tomaron parte unos 50 judocas que integran los preseleccionados de Chubut y Tierra del Fuego y Santa Cruz; con una delegación chubutense integrada por 8 deportistas (5 masculinos y 3 femeninos), quienes estuvieron acompañados por la entrenadora Florencia Fernández.

Durante las jornadas del campus se realizaron tres entrenamientos diarios, dictados en forma rotativa por los entrenadores de cada provincia, lo que permitió un intercambio técnico y deportivo enriquecedor para los judocas.

El objetivo principal de esta concentración patagónica fue que cada provincia participantes pueda llegar con el mejor nivel competitivo a la contienda binacional, en la cual Chubut buscará dejar en alto, una vez más, al deporte provincial.