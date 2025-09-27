Con la plantación de 100 árboles, 28 de Julio avanza en su plan de forestación



La Municipalidad de 28 de Julio, en conjunto con la comunidad educativa del Colegio N.º 773, llevó adelante dos jornadas de forestación que permitieron plantar 100 árboles en distintos espacios públicos de la localidad.

La iniciativa, realizada bajo el lema *»Plantar árboles es sembrar futuro»* , apunta a seguir construyendo espacios verdes, recreativos y de esparcimiento para las familias del pueblo.

El intendente Luka Jones destacó la importancia de este tipo de acciones y subrayó el rol de la comunidad en cada logro: «Cada árbol que plantamos es un gesto para nuestro ambiente, pero también es una decisión de gestión y de futuro. Estamos generando lugares de encuentro, de recreación y de vida sana para nuestros vecinos, al mismo tiempo que cuidamos nuestro entorno», afirmó.

Jones también valoró el trabajo en conjunto con las instituciones locales: «La articulación con la escuela y con cada persona que se sumó demuestra que cuando trabajamos unidos, 28 de Julio crece de verdad. Agradezco a quienes colaboraron y donaron, porque estas acciones dejan huella y fortalecen nuestra identidad como comunidad».

Finalmente, el jefe comunal resaltó que este tipo de proyectos son parte de una visión más amplia: «Queremos que los espacios verdes sean parte de la vida cotidiana de los vecinos y que se conviertan en símbolo de un pueblo que avanza, que produce y que piensa en el bienestar de las próximas generaciones».