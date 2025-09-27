28 DE JULIO - PLANTACIÓN

Con la plantación de 100 árboles, 28 de Julio avanza en su plan de forestación


La Municipalidad de 28 de Julio, en conjunto con la comunidad educativa del Colegio N.º 773, llevó adelante dos jornadas de forestación que permitieron plantar 100 árboles en distintos espacios públicos de la localidad.
La iniciativa, realizada bajo el lema *»Plantar árboles es sembrar futuro»* , apunta a seguir construyendo espacios verdes, recreativos y de esparcimiento para las familias del pueblo.
El intendente Luka Jones destacó la importancia de este tipo de acciones y subrayó el rol de la comunidad en cada logro: «Cada árbol que plantamos es un gesto para nuestro ambiente, pero también es una decisión de gestión y de futuro. Estamos generando lugares de encuentro, de recreación y de vida sana para nuestros vecinos, al mismo tiempo que cuidamos nuestro entorno», afirmó.
Jones también valoró el trabajo en conjunto con las instituciones locales: «La articulación con la escuela y con cada persona que se sumó demuestra que cuando trabajamos unidos, 28 de Julio crece de verdad. Agradezco a quienes colaboraron y donaron, porque estas acciones dejan huella y fortalecen nuestra identidad como comunidad».
Finalmente, el jefe comunal resaltó que este tipo de proyectos son parte de una visión más amplia: «Queremos que los espacios verdes sean parte de la vida cotidiana de los vecinos y que se conviertan en símbolo de un pueblo que avanza, que produce y que piensa en el bienestar de las próximas generaciones».

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

Los desafíos de Milei de cara a octubre

TERMÓMETROS

Etiquetas: caso libra, diputados

Dilaciones en el Caso Libra
Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: caballos, Frisión Barock Patagonia, Trevelin

Trevelin: «Frisión Barock Patagonia», una propuesta única en el país
Etiquetas: El Bolsón, roedores, salud

Alarma por el aumento de roedores en El Bolsón
Etiquetas: la calle juega, Rawson, sociedad

“La Calle Juega” en Rawson