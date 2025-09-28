CORTE DE ENERGÍA - PUERTO MADRYN - SERVICOOP

Comenzó el corte de energía solicitado por Transpa


Desde temprano en la mañana y a raíz de la solicitud de la empresa Transpa, comenzó un corte de energía que afecta a distintas zonas de la ciudad de Puerto Madryn. Mientras las instalaciones están sin energía, el personal de Servicoop realiza diversas tareas de mantenimiento sobre las instalaciones.

Se lleva adelante la colocación de nuevas columnas de hormigón, adecuaciones en redes de media y baja tensión y también tareas de mantenimiento preventivo en estaciones transformadoras. Se recuerda que Transpa solicitó la interrupción del servicio hasta las 13:00 horas aproximadamente.

