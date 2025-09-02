CIMA Patagonia reclama políticas de Estado para defender la industria nacional
En la conmemoración del Día de la Industria, el presidente de CIMA Patagonia, Oscar Dethier destacó en Puerto Madryn, el rol fundamental del sector como motor de empleo, desarrollo social y estabilidad económica. En la oportunidad, alertó sobre la falta de una política de Estado clara para fortalecer a las empresas y la producción nacional.
“No es una celebración, es una conmemoración para honrar a la comunidad que arriesga, invierte y da trabajo”, señaló el titular de Cima.
Dethier afirmó que hablar de industria hoy “es hablar de estabilidad social”, al remarcar que cada fábrica genera a su alrededor un entramado de empresas y proveedores que multiplican el valor en la comunidad. En ese sentido, recordó la frase acuñada por la Unión Industrial Argentina hace un siglo: “Sin industria no hay nación”, a la que sumó un nuevo paradigma: “Sin educación no hay industria”.