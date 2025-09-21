Cierran los caminos internos de Península Valdés por barro tras las intensas lluvias

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó este domingo que los caminos internos de Península Valdés permanecen cerrados al tránsito para todo tipo de vehículos.

La medida se tomó debido a las intensas lluvias registradas ayer sábado, que dejaron las calzadas con bastante agua y barro, lo que representa un riesgo tanto para los conductores como para la preservación de los caminos.

Desde el organismo provincial señalaron que la restricción se mantendrá vigente hasta nuevo aviso y recomendaron a quienes tenían previsto circular por el área, que se informen previamente sobre el estado de las rutas habilitadas.

Asimismo, recordaron que está disponible la línea gratuita 0800-666-2447 de Protección Ciudadana para consultas relacionadas con el tránsito y las condiciones de circulación en la provincia.