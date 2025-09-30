Chubut y una gran cosecha de medallas en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín
En la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se disputó entre 22 y 29 de septiembre, una nueva edición del Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín.
El certamen, convocó a los seleccioandos de todo el continente y entre ellos, estuvo la Argentina, que contó con deportistas chubutenses como representantes.
Cinco medallas para los gimnastas chubutenses en Bolivia
El Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín se disputó dias pasados en Cochabamba, Bolivia, cita en la que estuvieron los mejores exponentes del deporte en cada una de sus disciplinas.
En el certamen hubo una importante participación chubutense, como integrantes de la Selección Argentina de la disciplina, siendo una delegación de 9 gimnastas de Chubut, oriundos de las ciudades de Esquel, Comodoro Rivadavia y Trelew.
En el Sudamericano, se desarrollaron las pruebas de Dobleminitramp, Tumbling, trampolín Individual y sincronizado y participaron delegaciones de Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela; en una competencia que fue de suma trascendencia, dada la proximidad del Campeonato Mundial, por lo que el nivel de competencia fue alto.
La delegación de Chubut consiguió una gran perfomance, ya que cosechó un total de 5 medallas (1 oro, 2 de plata y 2 de bronce).
Gimnasia de Trampolín – Campeonato Sudamericano de Trampolín
En Cochabamba, Bolivia
Resultados
Trampolín Individual
9 y 10 años fem
4° Arrechea Mangione Juana
8° Albarracin Hammond Milagros
11 y 12 años fem
11° Navarro Amaia
13° Ferrero Martínez Oriana
13 y 14 años fem
8° Arguiano Leia
17 y más años fem
11° Escudero Agustina
Senior fem.
10° Escudero Agustina
Trampolín Sincronizado
9 y 10 años fem.
7° Arrechea Mangione Juana – Albarracin Hammond Milagros
11 y 12 años fem
5° Navarro Amaia – Ferrero Martinez Oriana
Senior fem
3° Escudero Agustina – Sívori Julieta
Tumbling
+ 17 fem
1° puesto Escudero Agustina
2° puesto Famoso Florencia
Senior fem
2° puesto Escudero Agustina
Doblemintramp
9 y 10 años fem
4° Arrechea Mangione Juana
6° Albarracín Hammond Milagros
11 y 12 años fem
10° Navarro Amaia
18° Ferrero Martínez Oriana
13 y 14 años fem
7° Arguiano Leia
15 y 16 años fem
9° Arguiano Salinas Martina
15 y 16 años masc
8° Pineda González Elías
17 y más años fem
3° puesto Escudero Agustina
8° puesto Famoso Florencia
Junior
11° Arguiano Salinas Martina
Senior
5° Escudero Agustina