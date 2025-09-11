Chubut recibe a los Pingüinos de Magallanes

Chubut busca consolidar su oferta turística, y anticipa la apertura de la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2025-2026, que en esta oportunidad será por partida doble.

En el caso del Área Natural Protegida Punta Tombo, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas avanza de manera conjunta con el Ente Trelew Turístico (ENTRETUR), en el marco de un convenio de coadministración del área, en la organización de la apertura de temporada fijada para este viernes 12 de septiembre, con diversas actividades promocionales y educativas.

Mientras que en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías, el municipio de Camarones junto a la cartera de turismo provincial también efectuarán una serie de actividades para el sábado 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo.

De esta manera, con esta agenda quedará abierta oficialmente la Temporada de Pingüinos de Magallanes, que se extenderá hasta abril del año próximo.

Punta Tombo

El Área Natural Protegida de Punta Tombo fue creada en 1983 para conservar su importante población de Pingüinos de Magallanes y asegurar beneficios para las presentes y futuras generaciones, pensada desde sus inicios como reserva turística.

Además, forma parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia del Chubut junto a otros 16 espacios del territorio provincial destinados a proteger la biodiversidad, el ambiente y los atractivos que se encuentran en Chubut.

Como cada año en el mes de septiembre, comienzan a llegar los pingüinos de Magallanes a la costa de la Provincia del Chubut con el fin de cumplir su ciclo reproductivo en primavera y su cambio de plumaje durante los meses de verano, brindando así a los turistas, la posibilidad de poder conocerlos, fotografiarlos y estar en contacto con esta especie en su ambiente natural.

Se puede acceder a Punta Tombo desde las ciudades de Trelew y Rawson, distantes del Área Natural Protegida aproximadamente a 115 kilómetros, o ingresando desde Comodoro Rivadavia, por el sur de la provincia, a una distancia de 375 kilómetros a través de las siguientes rutas: Ruta Provincial Nº 1, Ruta Nacional Nº 3, Ruta Provincial Nº 32, Ruta Nacional Nº 3, y Ruta Provincial Nº 75.

Cabo Dos Bahías

El Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías abarca 160 hectáreas de Estepa patagónica, ubicado en el Departamento de Florentino Ameghino.

Entre sus objetivos de conservación se destaca el de preservar porciones de tierra y mar junto con su flora y fauna, y a la vez proporcionar un espacio recreativo y educativo para quien lo visita.

La caracteriza un bello paisaje de rocas volcánicas de distintas tonalidades que contrastan en forma espectacular con el azul intenso del mar. Además, cuenta con un sendero elevado de un kilómetro (ida y vuelta) donde se pueden observar la gran colonia de Pingüinos de Magallanes, junto a otras especies de mamíferos terrestres típicos de la estepa patagónica.

Se puede acceder desde Camarones por la ruta Provincial Nº 1 con rumbo sur, distante a 28 kilómetros, transitando por camino de ripio.