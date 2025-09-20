CHUBUT - JUEGOS NACIONALES EVITA 2025 - TRIATLÓN

Chubut definió a Valentino Ibarra y Aluminé Muñoz como clasificados a los Juegos Evita Nacionales en triatlón

Los triatletas Valentino Ibarra y Aluminé Muñoz, ambos oriundos de la localidad de Trevelin, se clasificaron para representar a Chubut en los Juegos Nacionales Evita 2025.

Los jóvenes cordilleranos, ganaron su clasificatoria provincial disputada durnate la jornada del viernes en tierras trevelinenses.

 

Desde Trevelin a los Nacionales Evita

El triatlón de Chubut ya tiene a sus representantes para los Juegos Nacionales Evita 2025, con la clasificación obtenida por los jóvenes trevelinenses Valentino Ibarra y Aluminé Muñoz, quienes se adjudicaron la plaza provincial en el selectivo disputado este viernes en Trevelin.

La competencia combinada constó de 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.500 metros de running.

En la rama masculina, Valentino Ibarra fue el más veloz al completar el circuito en un tiempo de 38 minutos, 23 segundos y 74 centésimas. Lo escoltaron en el podio otros dos chubutenses: David Jaramillo, también de Trevelin, con un registro de 41 minutos y 9 segundos, y Gonzalo Benítez, de Dolavon, quien finalizó en 48 minutos y 9 segundos.

Entre las damas, la victoria fue para Aluminé Muñoz, quien se alzó con la clasificación tras marcar un tiempo de 55 minutos y 51 segundos.

Vale destacar que este viernes se desarrolló el selectivo en las instalaciones del Polideportivo Municipal, con el apoyo de Chubut Deportes y del municipio de Trevelin.

