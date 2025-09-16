Cambio en la banca



En vísperas de una sesión especial caliente, el diputado nacional Sergio Acevedo renunciará a su banca este miércoles en el recinto y su lugar lo ocupará Facundo Prades, el segundo suplente en la boleta de “Somos Energía para Renovar”, alianza santacruceña que propuso a Claudio Vidal como primer candidato y que debió dejar su escaño cuando se convirtió en gobernador de Santa Cruz.

La renuncia del ex vicegobernador de Santa Cruz a su banca en la Cámara baja se debe a que fue ternado para integrar el Tribunal Superior de Justicia provincial. Había jurado como diputado nacional en diciembre del 2023 cuando Claudio Vidal pasó al Poder Ejecutivo provincial. En los últimos meses, el legislador saliente había votado -e incluso había aportado al quórum- con la oposición.

Se especulaba que Acevedo iba a votar a favor de la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario en la sesión convocada para este miércoles. Sin embargo, la renuncia generó incertidumbre. Según reveló parlamentario.com, una vez que jure y se acomode en el flanco izquierdo del hemiciclo, Prades tendría la intención de continuar con la postura que venía manteniendo el exfuncionario santacruceño.