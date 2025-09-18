CAFACH cerró acuerdo con SICONARA y avanza hacia una temporada pesquera sin conflictos

La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) firmaron un acta compromiso que se suma a los acuerdos previamente alcanzados con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Asociación de Capitanes de Pesca.

De esta manera, la gran mayoría de los gremios del sector ya rubricó su acompañamiento, quedando únicamente pendiente la adhesión del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para garantizar el desarrollo pleno de la temporada de pesca.

Al igual que los Capitanes, los Maquinistas comprendieron la compleja coyuntura económica y la situación del mercado, aceptando mantener los mismos valores que regían desde la temporada pasada. Desde CAFACH destacaron que este gesto reafirma la responsabilidad sindical y la voluntad de preservar la paz social en el sector.

Con los consensos alcanzados, la Cámara anticipó que el inicio de la prospección podría programarse para los primeros días o mediados de octubre, lo que permitirá poner en marcha la temporada en tiempo y forma.

“Con el compromiso asumido por STIA, SUPA, Capitanes y ahora Maquinistas, hemos dado un paso fundamental. Hoy contamos con el acompañamiento de casi la totalidad de los gremios del sector, lo que garantiza una temporada de pesca con previsibilidad y sin conflictos que la pongan en riesgo. Solo resta que el SOMU acompañe para poder consolidar este escenario de estabilidad”, señaló Gustavo González, presidente de CAFACH.