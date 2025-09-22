Arbeletche garantizó sueldos y puestos de trabajo en la transición de Red Chamber

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, participó este lunes una asamblea en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) con empleados de la empresa Red Chamber y delegados gremiales, en la que explicó los motivos por los cuales el Gobierno provincial decidió no renovar el contrato con la firma y adelantó los pasos a seguir en la transición hacia una nueva arrendataria de la ex Alpesca.

El funcionario indicó que se garantizarán los puestos de trabajo, el pago de haberes, las categorías laborales y la antigüedad devengada tanto en Alpesca como en Red Chamber, lo que era la principal preocupación de los operarios. “Lo más importante para los trabajadores es que se están garantizando las condiciones laborales. Por eso estamos trabajando contra reloj para que la nueva empresa pueda operar desde el 1° de octubre”, señaló.

Arbeletche confirmó que se firmará un preacuerdo con la nueva arrendataria, el cual será remitido a la Legislatura para su tratamiento. Sin embargo, aclaró que mientras dure ese proceso legislativo el Gobierno está facultado, por la ley de expropiación de Alpesca y el decreto de toma de posesión, a permitir una operatoria transitoria que asegure la continuidad laboral.

Respecto a la identidad de la futura empresa, evitó dar precisiones hasta tanto no se concrete la firma, aunque reconoció que entre las candidatas evaluadas figura el grupo PROFAND, dado que cumple con las características de solvencia económica, experiencia en el mercado y capacidad de trabajar con la materia prima.

El secretario también remarcó que la auditoría realizada en la planta de Puerto Madryn dejó en evidencia los incumplimientos de Red Chamber en relación con el uso de la cuota de merluza, el pago del canon y la incorporación de trabajadores. “Se había comprometido a sumar mil empleados y nunca lo hizo. Después de diez años quedó claro que no hubo intención de cumplir con el contrato”, cuestionó.

Finalmente, sostuvo que el traspaso fue planificado para que coincida con el cierre de la temporada nacional de langostino y el inicio de la provincial en noviembre. De esta manera, octubre será utilizado por la nueva arrendataria para poner en condiciones la planta y comenzar a producir.