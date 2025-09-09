Alivio en Madryn: una damnificada contó cómo recibió la noticia de la captura del estafador de los lentes

La semana pasada se confirmó la detención en Resistencia, Chaco, del hombre acusado de estafar a decenas de vecinos en Puerto Madryn con la falsa entrega de lentes. La noticia trajo alivio a quienes resultaron perjudicados, que ahora esperan el traslado del detenido para el próximo lunes, cuando se realice la audiencia de control de detención en la ciudad.

Antonella, una de las vecinas afectadas, contó cómo recibió la novedad: “Tenemos la buena noticia de que lo agarraron a este muchacho en Chaco, en Resistencia, y el lunes lo van a trasladar para Puerto Madryn con todas las cosas, porque tenía los lentes. Ahora hay que esperar que le abran la causa y que los vecinos podamos acercarnos a la Fiscalía para denunciar”.

La damnificada destacó la importancia del trabajo legal que permitió avanzar en el caso: “Yo tenía mucha fe. Le agradecemos al abogado por todo el trabajo que hizo para los vecinos”. También reveló que en el barrio Fontana habría entre 40 y 50 personas afectadas, aunque podrían ser muchas más en diferentes barrios y provincias.

El estafador se presentaba como representante de una óptica de Buenos Aires y convencía a la gente de entregar dinero e incluso marcos de anteojos. “En su momento entregó lentes en Madryn, lo que nos dio confianza, pero después resultó ser una estafa”, recordó Antonella.

Si bien la causa está caratulada como estafa, que prevé penas de uno a seis años de prisión, no se descarta que pueda ampliarse a asociación ilícita en caso de confirmarse la participación de otras personas. La Fiscalía también investiga maniobras similares en otras provincias, lo que podría multiplicar la cantidad de damnificados.

Para los vecinos de Madryn, la audiencia del lunes será clave: “Estamos a la espera de lo que pase. Muchos aún no hicieron la denuncia, pero ahora que lo atraparon, seguramente más se van a animar”, expresó Antonella.