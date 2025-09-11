Adorni confirmó que Milei anuncia el Presupuesto 2026 el lunes a las 21



El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que el presidente Javier Milei va a anunciar el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 el próximo lunes por la Cadena Nacional de radio y TV, y dijo que se va a emitir a las 21 de ese día.

“El Presidente grabará el mensaje el lunes, cerca de las 17, y se va a emitir a las 21, y allí va a explicar el por qué de lo que estamos haciendo, y que un país normal no gasta más de lo que tiene”, dijo Adorni en declaraciones a A24.

Tras dos años de Gobierno sin Presupuesto Nacional -el último ejercicio aprobado por el Congreso fue el de 2023- el vocero dijo: “Se trata de una batalla que no hemos logrado ganar todavía, hacer entender que no podemos gastar más de lo que entra”.

“Un presupuesto desequilibrado hace que terminemos con más inflación y más pobreza y te lleva a que nos aislemos del mundo, que no se invierta y que el salario sea cada vez más miserable”, afirmó.