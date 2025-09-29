Abren concurso para cubrir un cargo administrativo en la Oficina Fiscal de Puerto Madryn

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut abrió un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Auxiliar Administrativo en la Oficina Fiscal de Puerto Madryn. Las inscripciones estarán habilitadas los días 22, 23 y 24 de octubre de 2025 y se realizarán de manera online a través del formulario disponible en este enlace.

La instancia de oposición escrita, oral y la entrevista personal se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2025, aunque las fechas podrían extenderse según la cantidad de postulantes.

Para participar del concurso, los interesados deberán ser argentinos nativos, por opción o extranjeros con ciudadanía en ejercicio; tener 18 años cumplidos o la antigüedad laboral necesaria para acceder a la jubilación ordinaria; haber completado el nivel polimodal o equivalente, y residir en Puerto Madryn o en localidades ubicadas dentro de un radio de hasta 70 kilómetros de la ciudad, dentro de la misma circunscripción judicial.

Al momento de la inscripción será necesario presentar copia certificada del DNI, copia certificada del título o constancia de estudios, currículum vitae foliado y diversos certificados: antecedentes judiciales, registro de alimentantes morosos, reincidencia, certificado de domicilio y certificado de buena conducta policial. Estos documentos pueden obtenerse a través de los sitios oficiales de la Dirección de Registros Judiciales de Chubut y del Registro Nacional de Reincidencias.

La comisión evaluadora estará integrada por el Dr. Alex Ariel Williams, en carácter de presidente; el jefe de departamento Alejandro Esteban Mazzanti, y un representante de la Dirección de Recursos Humanos de la Procuración General. El proceso se desarrollará conforme a las disposiciones reglamentarias que rigen los concursos de ingreso y ascenso del personal del Ministerio Público Fiscal de la provincia.