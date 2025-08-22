ITALIA - WANDA NARA

Wanda Nara evalúa irse a vivir a Italia


Wanda Nara estuvo viajando mucho en los últimos días y explicó que se debe a propuestas laborales en el exterior, como por ejemplo las grabaciones del reality Love is blind, en México, con Darío Barassi.
Pero ahora se quedaría en Argentina porque comenzaría a grabar otro reality. Se trata de Masterchef Celebrity, que será conducido por Wanda Nara y saldría en la pantalla de Telefe al término de La Voz Argentina.
Sin embargo, la mediática deslizó la posibilidad de irse del país y vivir nuevamente en Italia, nación donde nacieron sus hijas con Mauro Icardi.
«¡Qué difícil! Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante, implica mudanza», reveló Wanda en sus redes sociales, horas después e haber llorado frente a las cámaras y compararse con Julieta Prandi por considerar que Mauro Icardi fue muy violento con ella durante su matrimonio.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Trevelin

Secuestran carne de faena ilegal en un operativo sobre Ruta 40
Etiquetas: festejos, Madryn, niños

Más de 1.500 niños y niñas disfrutaron del “Madryn Juega”
Etiquetas: encuesta, Indec

Encuesta revela que 7 de cada 10 argentinos desconfía de la inflación del INDEC