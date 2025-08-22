RÍO MAYO - VICTORIA VILLARRUEL

Victoria Villarruel llegará este viernes a Río Mayo


El intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, confirmó la visita de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, en el marco del 90° aniversario de la ciudad.

Villarruel arribará alrededor de las 13 y participará de la inauguración de obras, la firma de convenios con el Gobierno Provincial, un desfile cívico-militar y un almuerzo popular a cargo del Ejército.

El festejo popular se completará con una noche de música gratuita en el gimnasio municipal, con La 2001, Los Masters de Ximena y Jóvenes Rancheros del Hoyo. “El año pasado tuvimos récord de público en el Festival Nacional de la Esquila, con 17 mil personas, y este aniversario queremos que sea también una fiesta popular”, destacó Loyaute.

