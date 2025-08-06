Un ex Boca que estaría cerca de ser nuevo refuerzo de Fluminense

El mediocampista argentino Luciano Acosta, estaría cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Fluminense de Brasil, procedente del FC Dallas de Estados Unidos.

Según trascendió, el rosarino tendría un acuerdo de palabra para sumarse al conjunto de Rio de Janeiro por un monto cercano a los 3 millones de dólares, más USD 500.000 en bonos.

Durante el mercado de pases, el volante ofensivo de 31 años coqueteó con varios equipos del fútbol brasileño, como Corinthians y el Atlético-MG, pero finalmente fue el “Flu” quien tomó la delantera en las negociaciones y buscaría tenerlo para los octavos de final de Copa Sudamericana frente a América de Cali.

Surgido en las inferiores de Boca, club en el que debutó en 2014, y donde permaneció hasta 2017 con cesiones en el medio a Estudiantes de La Plata y D.C United de la Major League Soccer (MLS), Acosta creció futbolísticamente desde 2021 durante su etapa tanto en el fútbol mexicano, vistió la camiseta de Atlas, como estadounidense.

En caso de concretarse la negociación, el centrocampista llegaría en reemplazo de John Arias, quien fue vendido al Wolverhampton de Inglaterra y quien era considerado una de las piezas claves en el plantel dirigido por Renato Gaúcho.

Por otro lado, el ex Cincinnatti tendría como deseo retornar en algún momento de su carrera al club que lo vio crecer y desde Brandsen 805 no verían con malos ojos contar con una segunda etapa del futbolista.