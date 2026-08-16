Ampliarían la participación de los municipios en los Parques Industriales de Chubut

El Gobierno de Chubut modificó el régimen que regula los parques industriales de la provincia y con el nuevo texto, se podría ampliar la participación de los municipios en la administración de los parques ubicados en sus ejidos.

El Decreto N° 1169/26, fechado el 4 de agosto y publicado este viernes en el Boletín Oficial, modifica el Decreto N° 1239/2006 y mantiene entre las facultades de la Provincia la posibilidad de “promover la transferencia de los Parques, Zonas y Áreas de radicación industrial a los municipios” u organismos constituidos para ese fin.

La posibilidad de promover esas transferencias no es nueva: ya estaba contemplada en el régimen anterior. Sin embargo, la reforma incorpora ahora una herramienta concreta que puede modificar la relación entre Provincia y municipios: los convenios de coadministración.

Según revela VibraNews, a partir del nuevo régimen, la Subsecretaría de Industria y Comercio podrá celebrar convenios con municipios y también con cámaras empresariales para que participen operativamente en la administración de los parques industriales.

Podrán recibir y registrar solicitudes de empresas interesadas en radicarse, verificar documentación, realizar una primera evaluación de los proyectos de acuerdo con la zonificación y las normas de uso del suelo y gestionar las observaciones antes de que los expedientes sean enviados a Provincia.

La decisión final, sin embargo, continuará siendo provincial.

El decreto aclara expresamente que esos convenios no implicarán la transferencia de la propiedad de las tierras provinciales ni permitirán delegar la aprobación definitiva de una radicación.

De esta manera, aparece una figura intermedia entre el actual manejo provincial y una eventual transferencia completa: el municipio puede convertirse en coadministrador operativo del parque sin recibir necesariamente la titularidad de las tierras.

Fuente: VibraNews