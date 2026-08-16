El Parque Los Alerces recibirá a un encuentro sudamericano de casas rodantes y motorhome

Entre el 8 y el 15 de octubre, el Parque Nacional Los Alerces y la ciudad de Esquel albergarán un multitudinario Encuentro Internacional de Rodanteros, evento que reunirá a cerca de 250 casas rodantes y motorhomes provenientes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La iniciativa, gestionada durante más de un año junto a la Administración de Parques Nacionales (APN) y autoridades del sector turístico, promete dinamizar la economía regional y promocionar los atractivos naturales del noroeste chubutense.

Una logística cuidada

Para preservar el entorno natural y garantizar la comodidad de las familias viajeras, la organización diseñó una distribución estratégica por sectores dentro de la jurisdicción del parque.

Según detalló José María Rossi, prestador turístico de Esquel e impulsor de la propuesta, la base principal del evento estará concentrada en el Camping Los Maitenes, derivando también a los participantes hacia otros campings habilitados de la zona para evitar la saturación de los espacios.

Cultura, asado criollo y folklore patagónico

El cronograma de actividades fue pensado para ofrecer una experiencia integral que ponga en valor la identidad local:

– Bienvenida oficial: Apertura institucional con la presentación de la banda del Ejército.

– Gastronomía típica: Noches de asado criollo, guisos tradicionales y empanadas elaboradas por productores regionales.

– Espectáculos en vivo: Presentaciones nocturnas de folklore, danzas folklóricas y peñas con artistas locales.

Octubre en Chubut

La fecha seleccionada estratégica y deliberadamente coincide con la temporada de Tulipanes en Trevelin, uno de los espectáculos visuales más demandados de la Patagonia argentina en primavera.

Asimismo, el encuentro busca posicionarse como un escaparate de promoción para otros puntos de alto valor turístico en la zona, como el Monumento Natural Piedra Parada y la localidad de Corcovado. Con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Chubut y los permisos ambientales correspondientes, el destino apuesta a fidelizar al público rodantero para que vuelva a recorrer la región durante todo el año.