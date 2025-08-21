Trevelin, en la Expo Turismo



El Municipio de Trevelin y sus Parajes participó de una nueva edición de la Expo Turismo en Comodoro Rivadavia, el evento de promoción turística más importante del sur del país.

Durante la jornada de este sábado, el stand de Trevelin se destacó por la difusión de su historia galesa y la cultura de pueblos originarios, el reconocido campo de tulipanes, sus viñedos patagónicos, las áreas naturales protegidas y una variada oferta cultural y gastronómica, despertando gran interés entre los visitantes.

Representación oficial

Trevelin estuvo representada por el Secretario de Turismo Juan Manuel Peralta, las informantes turísticas Aixa Ferreira y Selene Martínez y prestadores turísticos que compartieron información, material promocional y degustaciones de productos regionales. También se realizó la presentación del destino en el escenario principal y se mantuvieron encuentros con operadores y agencias de viajes, fortaleciendo la promoción de Trevelin como un destino de excelencia todo el año.

El Secretario de Turismo subrayó: “Estar presentes en la Expo Turismo es estratégico para acercar nuestra propuesta al público del sur provincial, que cada temporada elige a Trevelin y la Comarca como su destino preferido”.

Con esta participación, Trevelin reafirma su compromiso de seguir trabajando en la integración regional y en la diversificación de su oferta turística, posicionándose cada vez con mayor fuerza en los principales mercados turísticos de la Patagonia.