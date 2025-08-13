Tras 10 años en pareja, Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado



Fito Páez y Eugenia Kolodziej le habrían puesto el punto final a su relación de 10 años. Según dieron a conocer en LAM, la separación sería por problemas de distancia e incapacidad de poder mantener una relación de esa manera.

Según explicó Pepe Ochoa en LAM, la pareja sufrió un “desgaste total del vínculo”, razón por la cual decidieron entre los dos “ponerle una pausa” a su relación.

“Lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron”, explicó el panelista al compartir la información.

A su vez, mencionó un dato curioso que podría haber sido también determinante dentro de la decisión de tomar caminos separados: la creación de un libro de poesías del cantante que «le dedicó a sus exparejas: Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, y a ella no».

Cómo nació la relación entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej

Según declaraciones de ambos, el reconocido músico conoció a la actriz, 27 años menor que él, a través de Facebook en el año 2014. Tras citarla en un bar de la noche porteña, comenzaron una relación de más de diez años.

Durante su noviazgo, el artista le dedico “Tu vida, mi vida” y le pidió que protagonizará el videoclip que fue el segundo corte de su álbum “La ciudad liberada”.

«Nena, cuando estoy con vos iluminás el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada, tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón», expresa el músico en sus estrofas.