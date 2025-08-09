Sudán: Más de 640.000 niños en peligro por la propagación del cólera en Darfur del Norte

El cólera se está propagando por Darfur del Norte, Sudán, amenazando a miles de niños ya debilitados por el hambre y el desplazamiento, advirtió el domingo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mientras los convoyes de ayuda luchan por llegar a las comunidades aisladas en medio de un conflicto cada vez más intenso.

Se han registrado más de 1180 casos de cólera —entre ellos, unos 300 en niños— y al menos 20 muertes en Tawila, una ciudad que ha acogido a más de medio millón de personas que huyen de la violencia desde abril.

En toda la región de Darfur, las cifras son aún más alarmantes: casi 2140 casos y al menos 80 muertes hasta el 30 de julio.

“A pesar de ser prevenible y fácilmente tratable, el cólera se está propagando por Tawila y otras partes de Darfur, amenazando la vida de los niños, especialmente los más pequeños y vulnerables”, afirmó Sheldon Yett, representante de UNICEF en Sudán.

Con los hospitales bombardeados y muchos centros de salud cerrados, Tawila, situada a solo 70 kilómetros de la capital del estado sitiada, El Fasher, se ha convertido en un punto álgido de crisis superpuestas.

El acceso limitado al agua potable, las malas condiciones sanitarias y los campamentos sobrepoblados han creado las condiciones ideales para la propagación de la enfermedad.

Una catástrofe cada vez más grave

El brote de cólera se está desarrollando en un contexto de catástrofe cada vez más grave. Desde que estalló la guerra entre ejércitos rivales en abril de 2023, las infraestructuras críticas han quedado destruidas, millones de personas se han visto desplazadas y los sistemas alimentarios se han desmantelado.

Ya se ha declarado una hambruna en al menos diez localidades, incluido el vasto campamento de Zamzam, y hay más de una docena de zonas en riesgo.

La extrema vulnerabilidad de Sudán a las crisis climáticas, desde sequías hasta inundaciones devastadoras, ha agravado aún más la crisis, dejando a las familias en una situación en la que se cruzan el conflicto, el hambre, las enfermedades y el colapso medioambiental.

Más de 640.000 niños en riesgo

Más de 640.000 niños menores de cinco años solo en Darfur del Norte se encuentran ahora en situación de riesgo. Las evaluaciones recientes muestran que el número de niños que sufren malnutrición aguda grave en la región se ha duplicado en el último año.

“Los niños cuyos cuerpos están debilitados por el hambre son mucho más propensos a contraer el cólera y morir a causa de él”, advirtió UNICEF. “No pueden esperar ni un día más”.

Llamamiento a la acción

UNICEF hace un llamamiento urgente a todas las partes para que garanticen un acceso humanitario sostenido, seguro y sin obstáculos. Los retrasos burocráticos, el saqueo de los convoyes de ayuda y los combates activos han dificultado la entrega de suministros vitales, como vacunas, alimentos terapéuticos y kits médicos.

La agencia está ampliando su respuesta de emergencia en Tawila y en todo Darfur, distribuyendo sales de rehidratación oral, agua clorada y kits de higiene.

Casi 30.000 personas en Tawila tienen ahora acceso diario a agua potable, mientras que los equipos de divulgación están creando conciencia sobre la prevención y el tratamiento temprano.

Se necesitan fondos urgentemente

Para apoyar la contención a largo plazo, UNICEF tiene previsto suministrar más de 1,4 millones de dosis de vacunas orales contra el cólera y reforzar los centros de tratamiento.

Se están preparando suministros adicionales (jabón, losas para letrinas, láminas de plástico), aunque el acceso sigue siendo el mayor obstáculo.

Desde que se declaró oficialmente el brote en agosto de 2024, se han registrado más de 94.000 casos de cólera y más de 2370 muertes en 17 de los 18 estados de Sudán. UNICEF afirma que necesita urgentemente 30,6 millones de dólares para financiar su respuesta de emergencia al cólera.