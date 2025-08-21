SiSAP levantó el paro y la semana que viene habrá audiencia en Trabajo con autoridades del Gobierno

Luego de la reunión mantenida entre autoridades del Gobierno de Chubut y representantes del Sindicato de Salud Pública (SiSAP), el gremio informó el levantamiento de la medida de fuerza llevada adelante desde este jueves por la mañana. Las partes se reunirán la semana que viene en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la negociación paritaria en la que esta semana ya se acordó un incremento del 5% en los salarios, el cual se aplicará en tres pagos mensuales, y de manera retroactiva al mes de julio.

El gremio había convocado a un paro este jueves por la mañana, pero a instancias de los acuerdos que avanzan entre el Gobierno de Chubut y el sindicato, la medida fue finalmente desactivada por este último.

Según trascendió, las partes acordaron la celebración de una nueva audiencia de la que participarán representantes del SiSAP y de la Secretaría de Salud de Chubut, se llevará a cabo el próximo martes 26 de agosto, a las 14 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo en Rawson.