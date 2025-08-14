CORTE PROGRAMADO - ENERGÍA - SERVICOOP

Servicoop realiza mantenimiento e interrumpirá servicio de energía

Servicoop informó que este jueves 14 de agosto, el personal de energía realizará tareas de mantenimiento sobre la subestación N° 473, emplazada en el edificio Atlantis (25 de mayo 647). Para llevar adelante dichas tareas, se deberá indefectiblemente interrumpir el suministro de energía, desde las 13:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

La falta de servicio afectará a los usuarios emplazados dentro del polígono formado por las calles Av. Roca, Av. Gales, Mitre y Albarracín. Desconecte los aparatos eléctricos que puedan verse afectados por el corte, hasta la reposición del servicio. Este corte queda supeditado a las condiciones del clima y recuerde que la guardia atiende las 24 horas, todos los días del año. Los usuarios pueden comunicarse al 4453400 y líneas rotativas, o dirigirse a Estivariz 560.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

La urna en disputa: cuando votar no implica cambio alguno

TERMÓMETROS

Mariela pegó el portazo

Agónico cierre para LLA Chubut

Abstención para no hacerse cargo del voto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Milei se comunicará con Zelenski en la previa a la cumbre de Trump con Putin

Condenan a un exfiscal por integrar una banda narco

La inflación fue de 1,9% en julio y acumuló 17,3% en lo que va del año