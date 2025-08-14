Servicoop realiza mantenimiento e interrumpirá servicio de energía

Servicoop informó que este jueves 14 de agosto, el personal de energía realizará tareas de mantenimiento sobre la subestación N° 473, emplazada en el edificio Atlantis (25 de mayo 647). Para llevar adelante dichas tareas, se deberá indefectiblemente interrumpir el suministro de energía, desde las 13:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

La falta de servicio afectará a los usuarios emplazados dentro del polígono formado por las calles Av. Roca, Av. Gales, Mitre y Albarracín. Desconecte los aparatos eléctricos que puedan verse afectados por el corte, hasta la reposición del servicio. Este corte queda supeditado a las condiciones del clima y recuerde que la guardia atiende las 24 horas, todos los días del año. Los usuarios pueden comunicarse al 4453400 y líneas rotativas, o dirigirse a Estivariz 560.