Serie de temblores en el volcán Hudson obliga a reforzar monitoreo en la Patagonia



Según informó la directora regional del Sernageomin, Andrea Aguilar, estos movimientos corresponden a sismicidad híbrida, precedida por eventos volcanotectónicos

«Estamos reforzando la vigilancia del macizo, manteniendo un monitoreo constante de su comportamiento», señaló, subrayando que la observación permanente es clave para detectar cualquier cambio que pueda representar un riesgo para la población.

Pese a la seguidilla de sismos, la alerta técnica del Hudson se mantiene en nivel verde, lo que indica que su actividad está dentro de los parámetros considerados normales. Aun así, el fenómeno ha motivado a las autoridades a intensificar el seguimiento de la zona, especialmente para evaluar posibles variaciones en la actividad interna del volcán.

El Sernageomin y las autoridades regionales reiteraron el llamado a la calma, instando a la comunidad a mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales.

El volcán Hudson, uno de los más imponentes de la Patagonia, es conocido por su historial eruptivo, siendo su última erupción significativa en 2011. Desde entonces, ha presentado periodos de baja actividad con esporádicos eventos sísmicos, lo que mantiene a los expertos atentos a cualquier señal temprana de reactivación.