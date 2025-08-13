Sarmiento: Confirman sentencia contra un condenado por abuso sexual simple



Los jueces de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, confirmaron la sentencia contra J.M.R.M (38), declarado autor penalmente responsable, por el delito de abuso sexual simple, en el contexto de la ley de protección integral de la mujer. (Los protocolos para el tratamiento informativo de los casos de abuso sexual, sugieren preservar la identidad de la víctima y el imputado, a los fines de un desarrollo ordenado del proceso judicial).

En este marco, los magistrados Cecilia Codina, Mónica García y Martín Montenovo, indicaron que luego de analizar en su totalidad la sentencia del caso, dictada por el juez penal Alejandro Rosales, pudieron confirmar que la cadena de indicios serios y concordantes, expuestos en las audiencias de debate, prueban la materialidad del hecho y la autoría del acusado.

Por otra parte, los integrantes del tribunal, analizaron la pena de dos años y seis meses, que impuso el magistrado de Sarmiento. En este sentido, señalaron que el único agravante que se logró establecer fue el de la nocturnidad. Por estas razones resolvieron readecuar la pena. En consecuencia, ante la falta de antecedentes computables contra el condenado, establecieron que J.M.R.M debe cumplir la pena de seis meses de ejecución condicional.

El caso

El caso se inició el domingo 26 de febrero de 2023 a las 05:30. En esa oportunidad, J.M.R.J, trepó un paredón e ingresó por la puerta trasera a la vivienda de la víctima, sin mediar el consentimiento de la misma.

La víctima se encontraba durmiendo en su habitación. Al escuchar ruidos, se levantó de la cama. Cuando abrió la puerta de su dormitorio se encontró con el agresor.