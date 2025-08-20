Sancionan a policías de Santa Cruz por agredir a un joven durante un control vehicular



Cuatro policías de Santa Cruz fueron sancionados por agredir de manera brutal a un joven que habría evadido un control vehicular. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que la víctima recibió piñas en las costillas y en la espalda.

El hecho ocurrido en Río Gallegos, que fue denunciado por los padres del damnificado, se viralizó en las últimas horas en redes sociales, lo que provocó que desde la jefatura de la Policía provincial emitan un comunicado.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad en general, y a los medios de comunicación en particular, que en relación con los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en la ciudad capital, en los cuales se observa a efectivos policiales agrediendo físicamente a una persona, esta Institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”, comienza el escrito.

Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos mencionados, se dispuso de manera inmediata “el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales”.

Asimismo, mientras se da curso a la investigación, las autoridades informaron que se aplicarán las sanciones disciplinarias contra los agentes involucrados.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”, concluye el comunicado.

El video muestra el momento en el que el joven estaba por ingresar a su vivienda cuando fue abordado con violencia por cuatro efectivos.

El chico, que estaba con un chaleco naranja, al observar la presencia de los agentes decidió entregarse, pero los policías se acercan a él y comenzaron a golpearlo.