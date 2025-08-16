Salta se alista para los Juegos Nacionales Adultos Mayores



Del 1 al 5 de septiembre, en la ciudad de Salta, se llevará a cabo la final de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores que reunirá a más de 1.200 participantes de todo el país.

En este marco, el equipo de competencias de dirección nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, en colaboración con sus pares de la Secretaría de Deportes de Salta, realizó un recorrido por cada una de las sedes para no dejar nada librado al azar.

Luego de una breve reunión de trabajo con parte del equipo local a cargo de la organización, visitaron la sede del club de pádel La Sirio, escenario designado para la disciplina en las finales nacionales y donde se estaban disputando las finales provinciales. Además, también recorrieron el parque del Bicentenario, un predio de grandes dimensiones donde se desarrollará la disciplina orientación y distintos escenarios como el Mercado Artesanal, donde tendrían lugar las disciplinas de truco y ajedrez.

Claudio Acuña, coordinador de los Juegos Nacionales Adultos Mayores en Salta, destacó el esfuerzo logístico local. “Estamos orgullosos de ser anfitriones de esta gran fiesta del deporte. Es el resultado de un trabajo en equipo entre Nación y Provincia para que todos los participantes se sientan como en casa y disfruten de una experiencia inolvidable», resaltó.

Las autoridades nacionales supervisaron también los distintos hoteles en los que se albergarán las delegaciones provinciales y el salón Elegance, donde se realizará el evento de cierre. Finalmente, mantuvieron una reunión en la secretaría de Deportes de Salta donde se terminaron de ajustar detalles referidos al transporte, las competencias y el proceso de acreditaciones con los responsables de cada área.

En los Juegos Nacionales Adultos Mayores competirán personas mayores de 60 años en diez disciplinas: ajedrez, circuito de habilidades motrices (CHM), newcom, pádel, orientación, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco.