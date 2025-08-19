Puerto Madryn tendrá su primera escuela ítalo-argentina bilingüe y bicultural

La Asociación Dante Alighieri y la Sociedad Italiana de Puerto Madryn anunciaron formalmente la inauguración de la Escuela Ítalo Argentina Bilingüe Bicultural Dante Alighieri, que comenzará sus actividades con el próximo Ciclo Lectivo 2026.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la sede de la Sociedad Italiana, donde se presentaron los detalles de la propuesta educativa, que constituye un proyecto largamente esperado por la comunidad. Estuvieron presentes Susana Celano, Rubén Petrucci y Flavio Vento en representación de la Asociación Dante Alighieri, y Jorge Nicola por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Duca Degli Abruzzi.

Según explicó Celano, la institución será la primera escuela bilingüe y bicultural castellano–italiano de la provincia, con nivel inicial, primario y, en una segunda etapa, secundario.

La orientación educativa apunta a promover el uso y la transmisión de la lengua y cultura italiana dentro de la comunidad argentina, fomentando además el respeto intercultural, la valoración del patrimonio cultural y ambiental de Puerto Madryn y la región, y la generación de un entorno rico en actividades deportivas, recreativas y culturales.

La escuela también buscará incentivar la participación activa de las familias, así como la organización de visitas e intercambios con otras instituciones bilingües y estudiantes extranjeros.

Inscripciones abiertas

De cara al inicio del ciclo 2026, las pre-inscripciones estarán habilitadas a partir del 20 de agosto para los siguientes niveles: Nivel Inicial; Nivel Primario: de 1° a 4° grado.

Las familias interesadas podrán asesorarse e iniciar el trámite a través de la página oficial dantealighieripm.com.ar o por WhatsApp al 280 456 3181.

Un edificio pensado para el aprendizaje

Las actividades de la escuela se desarrollarán en el complejo ubicado en Andrés Gárate 3236, en la zona sur de la ciudad, cuyas instalaciones se encuentran en la etapa final de obras. Desde la institución destacaron que el inmueble, con espacios modernos y adecuados, fue diseñado para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno confortable.

Con esta apertura, Puerto Madryn suma una nueva alternativa en materia educativa, integrando la tradición italiana con la formación argentina en un proyecto que apunta a la innovación pedagógica y al desarrollo integral de sus estudiantes.