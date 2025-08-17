Puerto Madryn conmemoró el 175° aniversario del fallecimiento de San Martín

Esta mañana, en la plaza central de Puerto Madryn, se desarrolló el acto oficial para conmemorar los 175 años del fallecimiento del General Don José de San Martín, considerado uno de los máximos próceres de la historia argentina y uno de los libertador de Sudamérica.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Gustavo Sastre, quien destacó la importancia de mantener vivo el legado del Padre de la Patria. “Recordar a San Martín es reafirmar los valores que forjaron nuestra Nación y que deben guiarnos en la construcción de una Argentina más justa y unida”, expresó.

Durante el acto se colocaron ofrendas florales al pie del monumento al Libertador y se realizó un homenaje con la participación de autoridades municipales y representantes de instituciones locales.

La jornada se enmarcó en las actividades que cada año se llevan adelante en distintas localidades del país, en reconocimiento al 17 de agosto de 1850, fecha en la que San Martín falleció en Boulogne-sur-Mer, Francia.