Prisión perpetua para Vargas Neuhén por la muerte de Ana Calfín



El juez penal Jorge Novarino dictó la pena para el condenado por el femicidio de Ana Calfín y además ordenó el cese del carácter de depositario judicial que tenía en acusado sobre las llaves de la casa de la víctima

Se leyó este miércoles al mediodía en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial Esquel el fallo integral respecto al condenado Miguel Ángel Alejandro Vargas Neuhén, a quien se le impuso una pena de prisión perpetua por haber sido encontrado por un jurado popular como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género.

El juez penal Jorge Novarino, dio lectura a su resolución ante las partes y familiares de Ana Alicia Calfín, la mujer asesinada el 6 de agosto de 2023 en horas de la noche, en un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Lennart Englund de Esquel. El acusado escuchó la audiencia por vía remota desde el centro de detención en el cual está alojado.

En su resolución, el magistrado también declaró la inconstitucionalidad de los artículos 14 del C.P. y 56 bis de la Ley 24.660, haciendo lugar al pedido de la defensora pública Carolina García, respecto a la normativa que impide a los detenidos por delitos graves acceder a beneficios propios del régimen de progresividad penal, citando para ello jurisprudencia del propio Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Por otra parte, dispuso “el cese del carácter de depositario judicial del condenado sobre las llaves de la vivienda teatro de los hechos, debiéndose hacer inmediata entrega de las mismas” en un plazo de diez días ante la Oficina Judicial”, entre otros puntos vinculados al proceso.