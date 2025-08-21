AMÉRICA - AMÉRICA TV - BATALLA POR EL RATING - RATING - RATING MANO A MANO - RATING TV - SANTI MARATEA - TELEVISIÓN ABIERTA - TELEVISIÓN ARGENTINA - TRATO HECHO

Preocupación en América con el arranque de Trato Hecho: Ya se baraja cambio de horario


Hay preocupación en el canal del cuadradito por el rating de Trato Hecho, el programa de entretenimientos conducido por el influencer de las colectas Santi Maratea.
Esta miércoles, si bien faltan conocer los números definitivos, el minuto a minuto tiró datos muy preocupantes para la gerencia del canal. Trato Hecho tocó pisos por debajo del punto de rating en pleno prime time de América TV.
Incluso ya se rumorea por los pasillos de la emisora que si el ciclo no levanta, apenas lleva 10 emisiones, podrían cambiarlo de horario y probar suerte a las 23:00, dejando el horario de las 22:00 para el eterno comodín de la casa: Pasó en América.

