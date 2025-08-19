Por la Copa País, la Liga del Oeste superó a la Liga del Valle

Con goles de Elvis Bahamonde, la Selección de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut le ganó 2 a 1 a la Selección de la Liga del Valle, en el marco del partido de Ida de la Copa Pais.

El certamen se disputó el día domingo en el sintético del Club Belgrano de Esquel.

Con resultado en la Ida

Los cordilleranos debieron remontar el 0-1 que la visita valletana marco en el minuto 23 de la etapa inicial a través de Franco Garrido; en un cotejo en el que los dirigidos por Sebastián Garat se quedaron con 10 por expulsión de Martin Grier (Juventud Unida) en los minutos finales del PT.

En el complemento, el empate fue en el minuto 5; a través de un tiro penal que convirtió el delantero del Club Belgrano, Elvis Bahamonde. Luego en una contra, en el minuto 40; nuevamente el esquelense se hizo presente en el marcador con una definición sobre el arquero Matías Alcayaga. Sobre el cierre se fue expulsado Enzo San Martin (Belgrano).

Buen arranque los del Oeste, que mostraron buen fútbol y mucha entrega. Ahora la vuelta se disputará el próximo domingo a las 11 horas la cancha del Club Huracán de Trelew.

Vale señalar que la “Copa País” es un nuevo torneo de fútbol organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El torneo tiene como objetivo principal federalizar el fútbol argentino, promoviendo el desarrollo de jóvenes talentos en las ligas del interior del país. La Copa País otorga al campeón un lugar en la Copa Argentina.

Fútbol – Copa País

Formaciones partido de Ida Liga del Oeste vs. Liga del Valle

Liga del Oeste: Josué De Godos; Diego Solís, Lautaro Urdiles, Julián Huentequeo, Lautaro Albornoz, Martín Grier, Luciano Oberti, Ramiro Baldebenito, Matías Benito, Víctor Di Prinzio y Elvis Bahamonde. DT: Sebastián Garat.

Liga del Valle: Matías Alcayaga; Yamil Martínez, Thiago Paira, Sebastián Falcón, Jonathan Salinas, Ramiro Monteros, Martín Rodríguez, Adriano Martínez Vera, Rodrigo Ferreyra, Nicolás Chávez y Franco Garrido. DT: Alejandro Giardino.