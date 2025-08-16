Oro para el taekwondo argentino con Ignacio Espínola en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

El taekwondo argentino inició su puesta en escena de la mejor manera en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción del Paraguay, con el oro conseguido el por deportista Ignacio Espínola.

El joven correntino se coronó con la medalla dorada en los -58kg en el Polideportivo de Deportes Urbanos de Asunción tras vencer en la final al brasileño Matheus Gonçalves.

El primer oro para el taekwondo llegó con Espínola

El taekwondista correntino de 17 años, Ignacio Espínola, venció en la final a su rival de Brasil Matheus Gonçalves (20) tras cerrar el combate con la victoria en el tercer round de los II Juegos Panamericanos Junior 2025, en la definición de la categoría -58kg disputada en el Polideportivo de Deportes Urbanos de Asunción del Paraguay.

El combate se presentó intenso desde los inicios donde los resultados parciales fueron 5-4 en el comienzo para Espínola, el segundo asalto finalizó a favor del brasilero 8 a 9, mientras que en el tercero Ignacio logró ser más determinante y sellar su triunfo en 14 a 4.

En entrevista con Panam Sports, el argentino dedicó el logro a su entorno más cercano: “Toda mi familia, mis entrenadores, mis amigos, mis compañeros… todos me ayudaron a conseguirla. El sacrificio es mío, el esfuerzo es mío, pero todos forman parte porque me ayudan a seguir adelante; eso es lo que veo cuando miro mi medalla”, puntualizó el nuevo campeón panamericano junior de la especialidad.

En su camino a la final, el correntino superó al chileno Áaron Contreras por 2-1 (0-4, 4-1 y 2-1), en cuartos de final y al puertorriqueño Ilay Rodríguez por 2-0 (4-1 y 10-4), en semifinales.