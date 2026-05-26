Condenaron a 11 años de prisión a un acusado por abuso sexual y estupro



Esta mañana, en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento se llevó adelante una audiencia de pedido de homologación de un acuerdo de juicio abreviado. En la ocasión, la fiscal Rita Barrionuevo y las representantes de la Defensa Pública, solicitaron al juez Ariel Quiroga dar tratamiento a la aplicación del instituto de juicio abreviado contra Nelson Gabriel Jalú (33) imputado como autor de los delitos de abuso sexual (dos hechos) y estupro (dos hechos), en contexto de violencia de género. La investigación que llevó adelante la fiscalía, confirmó que las agresiones sexuales ocurrieron entre el mes de julio de 2023 a julio de 2024, y causaron un grave perjuicio en la salud de la víctima. Luego de escuchar los fundamentos de las partes, el magistrado, resolvió hacer lugar al pedido de aplicación del instituto de juicio abreviado. En consecuencia, resolvió condenar a Nelson Jalú a la pena de 11 años de prisión. Por último, se informó que el condenado se encuentra detenido en la comisaría de Sarmiento.

Al inicio del acto judicial, la fiscal Rita Barrionuevo y el abogado Bryan Mac Donald, presentaron el contenido del acuerdo. Luego, enumeraron los medios de prueba que obtuvieron durante la investigación penal. Con respecto a la calificación jurídica Barrionuevo indicó que la conducta que se le atribuye a Nelson Jalú es la de autor de los delitos de estupro agravado por resultar un grave daño en la salud física y mental de la víctima- dos hechos- y abuso sexual con acceso carnal, cometido mediante violencia, todo en concurso real, en calidad de autor y en contexto de violencia de género.

En este contexto, el acusado, manifestó ante el magistrado que renunciaba a su derecho a defenderse mediante un juicio por jurados. También admitió la existencia de los hechos, reconoció su participación y aceptó la pena acordada por sus abogadas defensoras con los representantes del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, la abogada Cinthia English en representación de la Asesoría de Familia, acompañó el pedido de homologación del acuerdo.

Así el juez Quiroga consideró que el acuerdo reunía todos los requisitos exigidos respecto de la seriedad y el alcance del procedimiento abreviado. En consecuencia, resolvió condenar a Nelson Jalú a la pena de once años de prisión de cumplimiento efectivo por ser hallado autor penalmente responsable de los delitos endilgados por la fiscalía.

Durante la audiencia los familiares de la menor víctima estuvieron acompañados por las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima (S.A.V.D).

¿Qué hacer ante un caso de abuso sexual?

El abuso sexual infantil es un delito que, en la mayoría de los casos, ocurre dentro del entorno cercano del niño o niña y se perpetúa en silencio. Amenazas, manipulación emocional y sentimientos de culpa son algunos de los factores que dificultan que las víctimas hablen. Ante cualquier sospecha, especialistas recomiendan actuar de inmediato y dar aviso a las autoridades.