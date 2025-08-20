BOCA - LAM - LUCIA CELASCO - NICOLAS FIGAL - NIETA DE SUSANA - SUSANA GIMÉNEZ

Nuevo romance: la nieta de Susana Giménez estaría en una relación con un jugador de Boca


Pepe Ochoa reveló ayer en LAM un nuevo romance mediático que promete dar que hablar. El panelista, a través de uno de sus enigmáticos, dio a conocer que la nieta de Susana Giménez estaría comenzando una relación amorosa con un jugador de Boca.
Entre las pistas que dio para dar con el nombre de la nueva pareja, describió: «Ella, famosa. Él, famoso»; «Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo»; «No es mediática, pero no la conocemos por su talento»; «Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia»; «Él, tope de gama, jugador de fútbol»; «Ella, modelo».
“Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”, reveló.
Según su información, los primeros rumores surgieron alrededor de hace dos o tres meses: “Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido”.
“Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, informó.
Según supo Noticias Argentinas, la flamante nueva pareja se sigue en redes sociales pero no se dejaron “me gusta” en sus fotos.

