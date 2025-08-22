NETFLIX

Netflix estrenó una de las películas de terror más fuertes de los últimos tiempos: de qué trata


«La Monja» (The Nun en su título original) es una película de terror sobrenatural de 2018, dirigida por Corin Hardy y producida por James Wan, y es uno de los flamantes estrenos de la plataforma Netflix.

La cinta forma parte del universo cinematográfico de “El Conjuro” y se presenta como una precuela, explorando el origen de la aterradora entidad demoníaca que aparece en “El Conjuro 2”.

De qué trata “La Monja”
La historia se sitúa en 1952 en un remoto convento de clausura en Rumania. Tras el suicidio de una joven monja en circunstancias misteriosas, el Vaticano envía a dos personas para investigar el suceso: el Padre Burke (interpretado por Demián Bichir), un sacerdote con un pasado traumático, y una novicia llamada Irene (interpretada por Taissa Farmiga), quien está a punto de tomar sus votos. Su misión es determinar si el convento es un lugar sagrado o si algo oscuro se ha apoderado de él.
A medida que el Padre Burke y la Hermana Irene investigan, descubren que el convento alberga un secreto siniestro. El lugar está infestado por una fuerza maligna en forma de una monja demoníaca, conocida como Valak. Juntos, con la ayuda de un habitante local, Frenchie (interpretado por Jonas Bloquet), se enfrentan a esta entidad que pone a prueba su fe, su valentía y su cordura.
La película se centra en la lucha contra esta presencia maligna, combinando elementos de misterio, terror gótico y sustos repentinos. El objetivo es desentrañar el origen del mal que acecha en las profundidades del convento, mientras los protagonistas luchan por sobrevivir y, al mismo tiempo, proteger a la iglesia de la posesión demoníaca más poderosa que se haya conocido.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

Milei suma rechazo
Ruptura en LLA
Torres en modo campaña

Javier Milei visita el Regimiento de Patricios en medio de la polémica por la filtración de los audios
Suizo Argentina se adjudicó la licitación de logística por $78.267 millones
El SEC suma un anfiteatro y acuerda con la Municipalidad una agenda cultural para la ciudad

