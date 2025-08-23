Milei suma rechazo



La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos respecto del promedio mensual luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno libertario.

Según un análisis de la conversación digital que realizó la consultora Ad Hoc, la negatividad digital respecto de Milei alcanzó un pico de “59%” con relación al promedio mensual.

Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalla la consultora.